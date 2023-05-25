Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В РПЦ переход раскольнической ПЦУ на новый календарь назвали этапом на пути к унии

Короткая ссылка
Перевод раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) на новоюлианский календарь с празднованием Рождества 25 декабря — это этап на пути ввода украинского православия в унию с греко-католиками. Такое мнение высказал советник Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.
В РПЦ переход раскольнической ПЦУ на новый календарь назвали этапом на пути к унии
  • © УПЦ

«Тем, кто умеет делать выводы из уроков истории, давно было ясно, что раскол православия на Украине — не конечная цель, а промежуточная остановка на пути к унии. Шаг за шагом творцы новой украинской идентичности последовательно идут к разрыву с духовным наследием Киевской Руси, колыбели нашей общей восточнославянской цивилизации», — сказал он РИА Новости.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» заявил, что изменение церковного календаря на Украине — это безумие и вакханалия.

По данным СМИ, переход на новый календарь состоится в один день с переходом Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) на григорианский календарь (новый стиль) — 1 сентября.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия требует от ОБСЕ отреагировать на притеснение прав верующих на Украине.

Он подчеркнул, что на жизнь религиозных общин и свободу вероисповедания оказывают давление государственные институты и украинские спецслужбы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить