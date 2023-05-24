Пресс-секретарь Песков назвал вакханалией изменение календаря церкви на Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» заявил, что изменение церковного календаря на Украине — это безумие и вакханалия.

«По-русски говоря, это... вакханалия, это безумие... Давайте подождём, пока они объявят, что больше нет украинского языка, есть американский», — прокомментировал он решение раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) о переходе на новый церковный календарь.

4 мая уполномоченный по защите украинского языка Тарас Кремень призвал Верховную раду убрать русский язык из паспортов старого образца.

20 мая в Союзе православных журналистов сообщили, что вооружённые сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) избили священника канонической Украинской православной церкви в Черновицкой области.