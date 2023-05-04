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На Украине хотят убрать русский язык из паспортов старого образца

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Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Кремень призвал Верховную раду убрать русский язык из паспортов старого образца.
На Украине хотят убрать русский язык из паспортов старого образца
  • РИА Новости

«Мы просим внести изменения в положения о паспорте гражданина Украины, которые предусматривают, что паспорт составляется на государственном языке, согласно части 1 статьи 8 языкового закона», — цитирует его РИА Новости.

Он объяснил, что на Украине параллельно существуют два бланка паспортов: биометрические паспорта и паспорта старого образца, в которых информация записана как на украинском, так и на русском языке.

Ранее глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний заявил, что молитвы в Киево-Печерской лавре должны вестись только на украинском языке.

В рамках «дерусификации» в 2022 году украинские библиотеки уничтожили свыше 20 млн книг на русском языке.

Директор Днепропетровской городской публичной библиотеки Юлия Бардукова отметила, что вся изданная в России литература подлежит пересмотру согласно рекомендациям Минкульта Украины.

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