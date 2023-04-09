Глава раскольнической ПЦУ Епифаний: молитвы в лавре должны вестись только на украинском

Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний заявил, что молитвы в Киево-Печерской лавре должны вестись только на украинском языке.

Об этом сообщает издание «Общественное».

По его словам, «ПЦУ не за то, чтобы из святыни выселяли монахов, но украинизация лавры — неизбежный процесс».

«Мы за то, чтобы дух русского мира здесь не царил. Чтобы лавра была на украинском, чтобы в ней всегда неслась молитва на украинском языке за нашу Украину», — заявил глава ПЦУ.

Ранее сообщалось, что сторонники раскольнической ПЦУ захватили храм в честь Рождества Богородицы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Староконстантинове Хмельницкой области.

Кроме того, в Союзе православных журналистов сообщили, что во время захвата храма канонической Украинской православной церкви в Киевской области скончался замглавы мэра Кагарлыка Иван Семцов.

6 апреля украинские СМИ сообщили, что представители раскольнической ПЦУ во Львове начали разбирать деревянную церковь, которая принадлежит канонической УПЦ.

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал снос храма УПЦ во Львове изощрённым уничтожением культуры и истории.