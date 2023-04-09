Украинский депутат Подгайчук: раскольники захватили храм УПЦ в Староконстантинове
- РИА Новости
Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил депутат городского совета Виталий Подгайчук.
«Староконстантинов. Храм Рождества Пресвятой Богородицы 1807 года теперь в ПЦУ… Продолжение следует», — написал он в соцсети Facebook*.
Ранее сообщалось, что храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Бориславе Львовской области Украины опечатали после отказа прихожан перейти в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
Кроме того, в Союзе православных журналистов сообщили, что во время захвата храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киевской области скончался замглавы мэра Кагарлыка Иван Семцов.
В ходе конфликта во дворе храма он вырвал из рук священника УПЦ крест и бросил его на землю.
После этого Семцову стало плохо и он упал на землю. Привести его в чувство не удалось.
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