Украинский депутат Подгайчук: раскольники захватили храм УПЦ в Староконстантинове

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Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм в честь Рождества Богородицы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Староконстантинове Хмельницкой области.
Украинский депутат Подгайчук: раскольники захватили храм УПЦ в Староконстантинове
  • РИА Новости

Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил депутат городского совета Виталий Подгайчук.

«Староконстантинов. Храм Рождества Пресвятой Богородицы 1807 года теперь в ПЦУ… Продолжение следует», — написал он в соцсети Facebook*.

Ранее сообщалось, что храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Бориславе Львовской области Украины опечатали после отказа прихожан перейти в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).

Кроме того, в Союзе православных журналистов сообщили, что во время захвата храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киевской области скончался замглавы мэра Кагарлыка Иван Семцов.

В ходе конфликта во дворе храма он вырвал из рук священника УПЦ крест и бросил его на землю. 

После этого Семцову стало плохо и он упал на землю. Привести его в чувство не удалось.

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