Глава Львовской ОВА Козицкий: храм УПЦ опечатали после отказа прихожан переходить в ПЦУ

Храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Бориславе Львовской области Украины опечатали после отказа прихожан перейти в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).

Об этом заявил глава областной военной администрации Максим Козицкий.

Он сообщил, что под храмом Покрова Пресвятой Богородицы Московского патриархата собрались жители Борислава, которые обратились к духовенству и прихожанам с предложением перейти в ПЦУ.

При этом, по его словам, часть прихожан отказалась. В результате храм решили временно опечатать.

Козицкий добавил, что в Вербное воскресенье во дворе церкви планируют провести первое богослужение ПЦУ.

Ранее в Союзе православных журналистов сообщили, что во время захвата храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киевской области скончался замглавы мэра Кагарлыка Иван Семцов.

6 апреля украинские СМИ сообщили, что представители раскольнической ПЦУ во Львове начали разбирать деревянную церковь, которая принадлежит канонической УПЦ.

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал снос храма УПЦ во Львове изощрённым уничтожением культуры и истории.