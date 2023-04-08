Глава Львовской ОВА Козицкий: храм УПЦ опечатали после отказа прихожан переходить в ПЦУ
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Об этом заявил глава областной военной администрации Максим Козицкий.
Он сообщил, что под храмом Покрова Пресвятой Богородицы Московского патриархата собрались жители Борислава, которые обратились к духовенству и прихожанам с предложением перейти в ПЦУ.
При этом, по его словам, часть прихожан отказалась. В результате храм решили временно опечатать.
Козицкий добавил, что в Вербное воскресенье во дворе церкви планируют провести первое богослужение ПЦУ.
Ранее в Союзе православных журналистов сообщили, что во время захвата храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киевской области скончался замглавы мэра Кагарлыка Иван Семцов.
6 апреля украинские СМИ сообщили, что представители раскольнической ПЦУ во Львове начали разбирать деревянную церковь, которая принадлежит канонической УПЦ.
Председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал снос храма УПЦ во Львове изощрённым уничтожением культуры и истории.