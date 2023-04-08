Союз православных журналистов: при захвате храма УПЦ под Киевом умер один из нападавших

Во время захвата храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киевской области скончался замглавы мэра Кагарлыка Иван Семцов.

Об этом заявили в Союзе православных журналистов.

В материале сказано, что в ходе конфликта во дворе храма он вырвал из рук священника УПЦ крест и бросил его на землю.

После этого ему стало плохо и он упал на землю. Привести его в чувство не удалось.

Ранее в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ сообщили, что толпа захватила Свято-Михайловский кафедральный собор канонической УПЦ в Шепетовке Хмельницкой области.

6 апреля украинские СМИ сообщили, что представители раскольнической ПЦУ во Львове начали разбирать деревянную церковь, которая принадлежит канонической УПЦ.

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал снос храма УПЦ во Львове изощрённым уничтожением культуры и истории.