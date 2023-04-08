УПЦ: толпа захватила кафедральный собор в Шепетовке Хмельницкой области

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Толпа захватила Свято-Михайловский кафедральный собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Шепетовке Хмельницкой области. Об этом заявили в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ.
УПЦ: толпа захватила кафедральный собор в Шепетовке Хмельницкой области
  • Gettyimages.ru
  • © Igor Krutov / EyeEm

«Шепетовка. Всё. Кафедральный собор захвачен», — говорится в Telegram-канале епархии.

Ранее около 200 раскольников из Православной церкви Украины подписали требование об изъятии у канонической Украинской православной церкви храма Александра Невского в Каменец-Подольском Хмельницкой области.

Также министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что будущее Киево-Печерской лавры будет определено после выселения из неё монахов УПЦ.

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