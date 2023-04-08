Глава Минкультуры Украины: будущее Киево-Печерской лавры определят после выселения монахов

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Будущее Киево-Печерской лавры будет определено после выселения из неё монахов Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко.
Глава Минкультуры Украины: будущее Киево-Печерской лавры определят после выселения монахов
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Это государственная собственность, музейные объекты, к которым должен быть доступ всех граждан», — приводит ТАСС его слова в эфире новостного марафона.

Ткаченко добавил, что власти намерены вернуть государству все объекты на территории Нижней лавры.

«(После этого. — RT) мы будем рассматривать разные предложения и проекты, каким образом наполнять содержанием территорию Нижней лавры», — отметил министр.

Ранее адвокат религиозного объединения Никита Чекман заявил, что Киево-Печерская лавра подала ходатайство о возвращении в собственность общины УПЦ всех зданий и сооружений.

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