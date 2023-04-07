Адвокат заявил, что Киево-Печерская лавра подала ходатайство о возвращении зданий
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Он подчеркнул, что храмы лавры в настоящее время являются собственностью государства.
Чекман считает эту ситуацию несправедливой, так как восстановить церковь из руин удалось благодаря помощи прихожан.
«Подано ходатайство о возвращении в собственность религиозной общины культовых зданий и сооружений», — приводит ТАСС слова адвоката.
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