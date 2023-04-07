Адвокат заявил, что Киево-Печерская лавра подала ходатайство о возвращении зданий

Киево-Печерская лавра подала ходатайство о возвращении в собственность общины Украинской православной церкви всех зданий и сооружений. Об этом заявил адвокат религиозного объединения Никита Чекман.

Он подчеркнул, что храмы лавры в настоящее время являются собственностью государства.

Чекман считает эту ситуацию несправедливой, так как восстановить церковь из руин удалось благодаря помощи прихожан.

«Подано ходатайство о возвращении в собственность религиозной общины культовых зданий и сооружений», — приводит ТАСС слова адвоката.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев издевается и глумится над православием.

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал неадекватной реакцию мирового сообщества на события в Киево-Печерской лавре.