СПЖ: суд отправил наместника Киево-Печерской лавры под домашний арест на два месяца

Суд на Украине назначил наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу домашний арест на два месяца с запретом обращаться к верующим.

Об этом сообщил Союз православных журналистов в своём Telegram-канале. Прокурор попросил суд поместить митрополита под домашний арест с ношением браслета.

По его словам, следствие установило, что с 24 февраля 2022 года митрополит Павел решил «оправдывать агрессию России» путём «общения с прихожанами монастыря».

Вместе с этим «СТРАНА.ua» отмечает, что судебное заседание ещё продолжается, «там выступает сторона защиты».

Каноническая Украинская православная церковь 1 апреля сообщила, что митрополита Павла (Лебедя) вызвали на допрос, так как ему предъявили обвинения в разжигании межрелигиозной розни.

Адвокаты наместника лавры потребовали отвода судьи, потому что он не удовлетворил их ходатайство об ознакомлении с оригиналами аудиофайлов, на основании которых строится часть подозрения.