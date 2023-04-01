Адвокаты наместника Киево-Печерской лавры потребовали отвода судьи

Адвокаты наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, который прибыл на заседание суда после предъявления ему обвинений, потребовали отвода судьи. Они заявили, что судья не удовлетворил их ходатайство об ознакомлении с оригиналами аудиофайлов, на основании которых строится часть подозрения.

Как пишет «СТРАНА.ua», судья отклонил ходатайство.

Издание уточняет, что просьба адвокатов касалась аудиофайлов, которые легли в основу подозрения в «оправдании вооружённой агрессии России».

Каноническая Украинская православная церковь 1 апреля сообщила, что митрополита Павла (Лебедя) вызвали на допрос, так как ему предъявили обвинения в разжигании межрелигиозной розни.

Изначально суд, на котором должны избрать ему меру пресечения, было решено перенести на 3 апреля, потому что митрополиту Павлу стало плохо из-за повышенного сахара в крови, однако позднее суд переназначил заседание на субботу и решил принудительно привести его на заседание.