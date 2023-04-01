Адвокаты наместника Киево-Печерской лавры потребовали отвода судьи
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Как пишет «СТРАНА.ua», судья отклонил ходатайство.
Издание уточняет, что просьба адвокатов касалась аудиофайлов, которые легли в основу подозрения в «оправдании вооружённой агрессии России».
Каноническая Украинская православная церковь 1 апреля сообщила, что митрополита Павла (Лебедя) вызвали на допрос, так как ему предъявили обвинения в разжигании межрелигиозной розни.
Изначально суд, на котором должны избрать ему меру пресечения, было решено перенести на 3 апреля, потому что митрополиту Павлу стало плохо из-за повышенного сахара в крови, однако позднее суд переназначил заседание на субботу и решил принудительно привести его на заседание.