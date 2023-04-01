Суд на Украине решил принудительно привести на заседание наместника Киево-Печерской лавры
- Gettyimages.ru
Как отметил адвокат митрополита, наместник лавры сейчас в больнице.
«Принудительный привод согласовали. Заседание состоится в 18:30», — сообщили в пресс-службе УПЦ.
При этом изначально суд было решено перенести на 3 апреля, потому что митрополиту Павлу во время судебного заседания «стало плохо из-за повышенного сахара в крови».
Ранее УПЦ сообщила, что наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) вызвали на допрос.