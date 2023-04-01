Суд на Украине решил принудительно привести на заседание наместника Киево-Печерской лавры

Суд на Украине переназначил заседание по мере пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу на субботу, сообщили в УПЦ.

Как отметил адвокат митрополита, наместник лавры сейчас в больнице.

«Принудительный привод согласовали. Заседание состоится в 18:30», — сообщили в пресс-службе УПЦ.

При этом изначально суд было решено перенести на 3 апреля, потому что митрополиту Павлу во время судебного заседания «стало плохо из-за повышенного сахара в крови».

Ранее УПЦ сообщила, что наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) вызвали на допрос.