Раскольники начали сбор подписей для лишения УПЦ храма в Хмельницкой области

Около 200 раскольников из Православной церкви Украины подписали требование об изъятии у канонической Украинской православной церкви храма Александра Невского в Каменец-Подольском Хмельницкой области.

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Об этом сообщили в Союзе православных журналистов Украины. «Каменец-Подольский. Прямо сейчас происходит сбор подписей за переход храма Александра Невского в ПЦУ», — говорится в сообщении. Уточняется, что удалось собрать подписи около 200 представителей ПЦУ. 2 апреля сторонники раскольнической Православной церкви Украины захватили собор канонической Украинской православной церкви в Хмельницком.