Раскольники начали сбор подписей для лишения УПЦ храма в Хмельницкой области
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Об этом сообщили в Союзе православных журналистов Украины.
«Каменец-Подольский. Прямо сейчас происходит сбор подписей за переход храма Александра Невского в ПЦУ», — говорится в сообщении.
Уточняется, что удалось собрать подписи около 200 представителей ПЦУ.
2 апреля сторонники раскольнической Православной церкви Украины захватили собор канонической Украинской православной церкви в Хмельницком.