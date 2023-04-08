Раскольники начали сбор подписей для лишения УПЦ храма в Хмельницкой области

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Около 200 раскольников из Православной церкви Украины подписали требование об изъятии у канонической Украинской православной церкви храма Александра Невского в Каменец-Подольском Хмельницкой области.
Раскольники начали сбор подписей для лишения УПЦ храма в Хмельницкой области
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Об этом сообщили в Союзе православных журналистов Украины.

«Каменец-Подольский. Прямо сейчас происходит сбор подписей за переход храма Александра Невского в ПЦУ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что удалось собрать подписи около 200 представителей ПЦУ.

2 апреля сторонники раскольнической Православной церкви Украины захватили собор канонической Украинской православной церкви в Хмельницком.

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