«Общественное»: сторонники ПЦУ захватили собор канонической УПЦ в Хмельницком на Украине
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Об этом информирует украинское издание «Общественное».
«В Хмельницком возле собора активисты провели собрание. Они большинством голосов проголосовали за переход церкви в ПЦУ», — передаёт сообщение РИА Новости.
Как отмечается в материале, ключи от собора передали комиссии, которая зашла внутрь храма и принялась описывать имущество.
Ранее в пресс-службе УПЦ сообщили, что толпа пытается штурмовать кафедральный собор канонической Украинской православной церкви в Хмельницком.
Сообщалось, что около 50 сторонников ПЦУ и радикалов прорвались на территорию возле храма.