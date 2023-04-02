«Общественное»: сторонники ПЦУ захватили собор канонической УПЦ в Хмельницком на Украине

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницком.

Об этом информирует украинское издание «Общественное».

«В Хмельницком возле собора активисты провели собрание. Они большинством голосов проголосовали за переход церкви в ПЦУ», — передаёт сообщение РИА Новости.

Как отмечается в материале, ключи от собора передали комиссии, которая зашла внутрь храма и принялась описывать имущество.

Ранее в пресс-службе УПЦ сообщили, что толпа пытается штурмовать кафедральный собор канонической Украинской православной церкви в Хмельницком.

Сообщалось, что около 50 сторонников ПЦУ и радикалов прорвались на территорию возле храма.