УПЦ: толпа пытается штурмовать собор Украинской православной церкви в Хмельницком

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Толпа пытается штурмовать кафедральный собор канонической Украинской православной церкви в Хмельницком, заявили в пресс-службе УПЦ.
УПЦ: толпа пытается штурмовать собор Украинской православной церкви в Хмельницком
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«Прямо сейчас происходит штурм Покровского кафедрального собора в Хмельницком! После провокации, которую устроил местный чиновник, к кафедральному собору пришла толпа», — говорится в сообщении.

Как уточняется, около 50 сторонников ПЦУ и радикалов уже прорвались на территорию возле храма.

«Они толкают верующих и кричат: «Долой московского попа!» Прихожане собора молятся на паперти храма и сдерживают рейдеров», — заявили в УПЦ.

2 апреля в Хмельницком мужчина, переодетый в военную форму, устроил провокацию во время божественной литургии в кафедральном соборе УПЦ: он напал на священнослужителя Покровского кафедрального собора, после чего туда прибыла полиция. Мужчина был задержан.

При этом мэр Хмельницкого Александр Симчишин заявил, что «патрульные, составившие протокол на военного, должны быть уволены».

В пресс-службе Хмельницкой епархии УПЦ утверждают, что провокатором оказался активист Артур Ананев, который совершил нападение по указанию депутата областного совета Виктора Бурлика, пишет ТАСС.

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