В украинском Хмельницком мужчина напал на священника в храме и сорвал богослужение
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Об этом сообщает синодальный информационно-просветительский отдел канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Уточняется, что мужчина, переодетый в военную форму, устроил провокацию во время божественной литургии в кафедральном соборе УПЦ.
На место происшествия прибыла полиция, мужчина был задержан.
Ранее стало известно, что верующие собираются в Киево-Печерской лавре канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на службу.
Служба безопасности Украины сообщила, что с 2022 года против священнослужителей канонической УПЦ возбуждено 61 уголовное дело.
Почти 250 представителям УПЦ запретили въезд в страну.