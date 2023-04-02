В украинском Хмельницком мужчина напал на священника в храме и сорвал богослужение

Мужчина напал на священнослужителя Покровского кафедрального собора в украинском Хмельницком.

Об этом сообщает синодальный информационно-просветительский отдел канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Уточняется, что мужчина, переодетый в военную форму, устроил провокацию во время божественной литургии в кафедральном соборе УПЦ.

На место происшествия прибыла полиция, мужчина был задержан.

Ранее стало известно, что верующие собираются в Киево-Печерской лавре канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на службу.

Служба безопасности Украины сообщила, что с 2022 года против священнослужителей канонической УПЦ возбуждено 61 уголовное дело.

Почти 250 представителям УПЦ запретили въезд в страну.