Верующие собираются на службу в Киево-Печерской лавре
- AP
Об этом сообщили в Союзе православных журналистов.
«Киево-Печерская лавра сейчас. Верные канонической Церкви собираются на службу», — говорится в сообщении.
Службу возглавит митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.
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