Верующие собираются на службу в Киево-Печерской лавре

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Верующие собираются в Киево-Печерской лавре канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на службу.
Верующие собираются на службу в Киево-Печерской лавре
  • AP

Об этом сообщили в Союзе православных журналистов.

«Киево-Печерская лавра сейчас. Верные канонической Церкви собираются на службу», — говорится в сообщении.

Службу возглавит митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

Суд на Украине ранее назначил митрополиту Павлу домашний арест на два месяца.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев издевается и глумится над православием.

По её словам, Зеленский, суд и толпа «беснуются в Великий пост».

Служба безопасности Украины сообщила, что с 2022 года против священнослужителей канонической УПЦ возбуждено 61 уголовное дело.

Почти 250 представителям УПЦ запретили въезд в страну.

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