Легойда назвал снос храма во Львове изощрённым уничтожением культуры на Украине

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал снос храма Украинской православной церкви (УПЦ) во Львове изощрённым уничтожением культуры и истории.

«Экскаватор под «победные» реляции экстремистов сносит храм в честь святого князя Владимира, крестителя Киевской Руси, — как ещё можно более изощрённо уничтожать свою культуру и историю?» — приводятся слова Легойды на сайте Русской православной церкви.

Ранее стало известно, что представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) во Львове начали разбирать деревянную церковь, которая принадлежит канонической Украинской православной церкви (УПЦ).