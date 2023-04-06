Легойда назвал снос храма во Львове изощрённым уничтожением культуры на Украине

Короткая ссылка
Председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал снос храма Украинской православной церкви (УПЦ) во Львове изощрённым уничтожением культуры и истории.
Легойда назвал снос храма во Львове изощрённым уничтожением культуры на Украине
  • AP

«Экскаватор под «победные» реляции экстремистов сносит храм в честь святого князя Владимира, крестителя Киевской Руси, — как ещё можно более изощрённо уничтожать свою культуру и историю?» — приводятся слова Легойды на сайте Русской православной церкви.

Ранее стало известно, что представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) во Львове начали разбирать деревянную церковь, которая принадлежит канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить