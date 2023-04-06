Во Львове сносят церковь УПЦ для строительства собора ПЦУ
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Отмечается, что храм Равноапостольного князя Владимира расположен по адресу: проспект Червоной Калины, 89. Он был признан самостроем.
Ранее спецпредставитель главы МИД России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям ведомства Геннадий Аскальдович высказал мнение, что власти Киева стремятся нанести «решающее поражение» православной вере на Украине.