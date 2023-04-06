Во Львове сносят церковь УПЦ для строительства собора ПЦУ

Представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) во Львове начали разбирать деревянную церковь, которая принадлежит канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Отмечается, что храм Равноапостольного князя Владимира расположен по адресу: проспект Червоной Калины, 89. Он был признан самостроем.

Ранее спецпредставитель главы МИД России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям ведомства Геннадий Аскальдович высказал мнение, что власти Киева стремятся нанести «решающее поражение» православной вере на Украине.