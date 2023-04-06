Во Львове сносят церковь УПЦ для строительства собора ПЦУ

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Представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) во Львове начали разбирать деревянную церковь, которая принадлежит канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Во Львове сносят церковь УПЦ для строительства собора ПЦУ
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Отмечается, что храм Равноапостольного князя Владимира расположен по адресу: проспект Червоной Калины, 89. Он был признан самостроем.

Ранее спецпредставитель главы МИД России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям ведомства Геннадий Аскальдович высказал мнение, что власти Киева стремятся нанести «решающее поражение» православной вере на Украине.

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