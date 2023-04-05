Посол Аскальдович: Киев стремится нанести решающее поражение православной вере

Власти Киева стремятся нанести «решающее поражение» православной вере на Украине, заявил спецпредставитель главы МИД России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям ведомства Геннадий Аскальдович.

«Режим Владимира Зеленского упорно стремится нанести решающее поражение православной вере на Украине. Этот факт цинично подтвердил советник Владимира Зеленского Михаил Подоляк», — сказал он.

Аскальдович напомнил о высказывании Подоляка, который заявил, что сразу же после начала спецоперации надо было произвести «зачистку» УПЦ.

Посол выразил обеспокоенность судьбой монахов и священников Киево-Печерской лавры.

«Киевский режим упорно продолжает множить политику морального террора против сограждан и верующих, причём в период Великого поста. Уверены, что последствия за содеянное не заставят себя долго ждать», — сказал он.

Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов канонической УПЦ покинуть здания заповедника до 29 марта.

23 марта служители Киево-Печерской лавры подали иск в украинский суд с требованием оспорить права на обитель, но трое судей взяли самоотвод.

По словам наместника лавры митрополита Павла, это свидетельствует о том, что существует давление на право защитить себя, на право закона.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к генсеку Совета Европы и в ООН в связи с ситуацией с изгнанием монахов.