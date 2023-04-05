Посол Аскальдович: Киев стремится нанести решающее поражение православной вере

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Власти Киева стремятся нанести «решающее поражение» православной вере на Украине, заявил спецпредставитель главы МИД России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям ведомства Геннадий Аскальдович.
Посол Аскальдович: Киев стремится нанести решающее поражение православной вере
  • РИА Новости

«Режим Владимира Зеленского упорно стремится нанести решающее поражение православной вере на Украине. Этот факт цинично подтвердил советник Владимира Зеленского Михаил Подоляк», — сказал он.

Аскальдович напомнил о высказывании Подоляка, который заявил, что сразу же после начала спецоперации надо было произвести «зачистку» УПЦ.

Посол выразил обеспокоенность судьбой монахов и священников Киево-Печерской лавры.

«Киевский режим упорно продолжает множить политику морального террора против сограждан и верующих, причём в период Великого поста. Уверены, что последствия за содеянное не заставят себя долго ждать», — сказал он.

Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов канонической УПЦ покинуть здания заповедника до 29 марта.

23 марта служители Киево-Печерской лавры подали иск в украинский суд с требованием оспорить права на обитель, но трое судей взяли самоотвод.

По словам наместника лавры митрополита Павла, это свидетельствует о том, что существует давление на право защитить себя, на право закона.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к генсеку Совета Европы и в ООН в связи с ситуацией с изгнанием монахов.

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