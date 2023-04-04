Москалькова обратилась к генсеку Совета Европы и в ООН в связи с ситуацией в Киево-Печерской лавре

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к генсеку Совета Европы и в ООН в связи с ситуацией с изгнанием монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из Киево-Печерской лавры.
Москалькова обратилась к генсеку Совета Европы и в ООН в связи с ситуацией в Киево-Печерской лавре
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Совета Федерации РФ

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Москальковой.

Обращение адресовано генсеку СЕ Марии Пейчинович-Бурич, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и представителям международных правозащитных организаций.

Москалькова потребовала от них предпринять все возможные действия, чтобы не допустить изгнания монахов УПЦ из лавры.

Ранее в российском Министерстве иностранных дел назвали показательным молчание ООН и ОБСЕ в ответ на запрос главы российского МИД Сергея Лаврова в связи с произволом властей Киева против УПЦ.

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал неадекватной реакцию мирового сообщества на события в Киево-Печерской лавре.

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