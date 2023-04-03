В МИД России назвали показательным молчание ООН и ОБСЕ на запрос по мерам Киева против УПЦ
В МИД России напомнили, что в марте Лавров призвал Генсека ООН Антониу Гутерреша и председателя ОБСЕ Буяра Османи потребовать от Киева прекращения произвола против УПЦ и не допустить принудительного выселения братии Киево-Печерской лавры.
«Отсутствие решительной реакции со стороны адресатов из числа руководителей международных организаций весьма показательно», — подчеркнули в министерстве.
Служба безопасности Украины сообщила, что с 2022 года против священнослужителей канонической УПЦ возбуждено 61 уголовное дело.
Почти 250 представителям УПЦ запретили въезд в страну.
Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал неадекватной реакцию мирового сообщества на события в Киево-Печерской лавре.