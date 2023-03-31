В офисе Зеленского заявили, что надо физически зачистить УПЦ, как и всё пророссийское

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о необходимости физически зачистить каноническую УПЦ, как и всё пророссийское. Ранее правительство Украины отменило распоряжение от 2013 года о передаче канонической Украинской православной церкви (УПЦ) объектов Киево-Печерской лавры.

«Мне кажется, что уникальный шанс, когда можно было вообще всё очень быстро и безболезненно решить, был в течение первых трёх — шести месяцев войны. Тогда можно было много пророссийских просто физически зачистить, сегодня это немного сложнее. Но опять же, немного сложнее — это не значит невозможно. И мы должны сегодня юридически мотивированно, достаточно жёстко пройтись по этому пути. Ещё раз подчёркиваю: на Украине должна быть единственная украинская каноническая церковь», — цитирует РИА Новости Подоляка. Его заявление опубликовано на YouTube-канале украинского «24 канала».

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что настаивает на выселении монахов канонической Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры, но обещает не применять силу при их выдворении.

Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов канонической УПЦ покинуть здания заповедника до 29 марта.

Служители Киево-Печерской лавры подали иск в украинский суд с требованием оспорить права на обитель.