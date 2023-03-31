В СНБО Украины заявили, что не будут применять силу при выдворении монахов из лавры

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что настаивает на выселении монахов канонической Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры, но обещает не применять силу при их выдворении.

«Физически за бороды таскать не будем, это не наша тактика», — приводит РИА Новости его слова в эфире всеукраинского телемарафона.

Данилов выразил уверенность, что государственный заповедник окажется полностью в руках властей.

«Всё будет выполнено по закону, лавра будет очищена от людей, которые там пока ещё находятся», — заключил он.

Ранее правительство Украины отменило распоряжение от 2013 года о передаче канонической Украинской православной церкви (УПЦ) объектов Киево-Печерской лавры.

При этом украинский министр культуры Александр Ткаченко заявил, что суд отказался приостановить выселение монахов канонической Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры.