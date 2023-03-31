В СНБО Украины заявили, что не будут применять силу при выдворении монахов из лавры
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«Физически за бороды таскать не будем, это не наша тактика», — приводит РИА Новости его слова в эфире всеукраинского телемарафона.
Данилов выразил уверенность, что государственный заповедник окажется полностью в руках властей.
«Всё будет выполнено по закону, лавра будет очищена от людей, которые там пока ещё находятся», — заключил он.
Ранее правительство Украины отменило распоряжение от 2013 года о передаче канонической Украинской православной церкви (УПЦ) объектов Киево-Печерской лавры.
При этом украинский министр культуры Александр Ткаченко заявил, что суд отказался приостановить выселение монахов канонической Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры.