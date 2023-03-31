В СНБО Украины заявили, что не будут применять силу при выдворении монахов из лавры

Короткая ссылка
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что настаивает на выселении монахов канонической Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры, но обещает не применять силу при их выдворении.
В СНБО Украины заявили, что не будут применять силу при выдворении монахов из лавры
  • Gettyimages.ru

«Физически за бороды таскать не будем, это не наша тактика», — приводит РИА Новости его слова в эфире всеукраинского телемарафона.

Данилов выразил уверенность, что государственный заповедник окажется полностью в руках властей.

«Всё будет выполнено по закону, лавра будет очищена от людей, которые там пока ещё находятся», — заключил он.

Ранее правительство Украины отменило распоряжение от 2013 года о передаче канонической Украинской православной церкви (УПЦ) объектов Киево-Печерской лавры.

При этом украинский министр культуры Александр Ткаченко заявил, что суд отказался приостановить выселение монахов канонической Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить