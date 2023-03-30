Минкультуры Украины заявило об отказе суда не выселять монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры
- РИА Новости
В своём Telegram-канале Ткаченко утверждает, что суд отказался обеспечить иск от УПЦ к Национальному заповеднику «Киево-Печерская лавра», в котором требовалось признать недействительным решение об одностороннем отказе от договора о бесплатном использовании УПЦ сооружений и имущества лавры.
При этом в информационно-просветительском отделе УПЦ разъяснили, что в суд было передано «заявление об обеспечении иска с просьбой, чтобы на время рассмотрения дела по существу в отношении монастыря не совершались противоправные действия».
«В удовлетворении заявления об обеспечении иска суд безосновательно отказал монастырю, но это ни в коем случае не свидетельствует о том, что суд отказал в удовлетворении иска, рассмотрение которого назначено на 26 апреля 2023 года», — сказали в УПЦ.
Ранее правительство Украины отменило распоряжение от 2013 года о передаче канонической Украинской православной церкви (УПЦ) объектов Киево-Печерской лавры.