Небензя потребовал от ОБСЕ реакции на притеснение прав верующих на Украине

Россия требует от ОБСЕ отреагировать на притеснение прав верующих на Украине. Об этом сообщил российский постпред при ООН Василий Небензя.

Он подчеркнул, что на жизнь религиозных общин и свободу вероисповедания оказывают давление государственные институты и украинские спецслужбы.

«Требуем от действующего председательства реальных действий по защите религиозных свобод на Украине в соответствии с принципами и обязательствами ОБСЕ», — приводит РИА Новости слова Небензи на заседании Совбеза ООН.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что кампания гонений украинских властей против УПЦ вышла на новый уровень, предпринимаются попытки её тотального уничтожения.