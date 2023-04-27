Захарова: украинские власти предпринимают попытки тотального уничтожения УПЦ
Она отметила, что кампания киевского режима против канонической Украинской православной церкви «вышла на новый по циничности и лицемерию уровень».
«Мы все видим, что это не просто политическая закулисная борьба. Это настоящая попытка уничтожения Украинской православной церкви, попытка тотального её запрета», — заявила Захарова в ходе брифинга.
22 апреля стало известно, что Покровский храм УПЦ в селе Требухов Киевской области захватили раскольники из ПЦУ при содействии людей в военной форме.
Позднее в УПЦ сообщили, что раскольники из ПЦУ после захвата Покровского храма, который принадлежит канонической Украинской православной церкви, в Требухове надругались над Библией и сняли это на видео.