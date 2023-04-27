Захарова: украинские власти предпринимают попытки тотального уничтожения УПЦ

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Кампания гонений украинских властей против УПЦ вышла на новый уровень, предпринимаются попытки её тотального уничтожения. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она отметила, что кампания киевского режима против канонической Украинской православной церкви «вышла на новый по циничности и лицемерию уровень».

«Мы все видим, что это не просто политическая закулисная борьба. Это настоящая попытка уничтожения Украинской православной церкви, попытка тотального её запрета», — заявила Захарова в ходе брифинга.

22 апреля стало известно, что Покровский храм УПЦ в селе Требухов Киевской области захватили раскольники из ПЦУ при содействии людей в военной форме.

Позднее в УПЦ сообщили, что раскольники из ПЦУ после захвата Покровского храма, который принадлежит канонической Украинской православной церкви, в Требухове надругались над Библией и сняли это на видео.

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