В Киевской области раскольники захватили храм УПЦ

Покровский храм УПЦ в селе Требухов Киевской области захватили раскольники из ПЦУ при содействии людей в военной форме.

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Об этом сообщил Информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви. «Активисты ПЦУ с помощью болгарки захватили Покровский храм села Требухов Бориспольской епархии. Совершать акт рейдерства активистам ПЦУ помогали лица, одетые в военную форму», — приводит сообщение РИА Новости. Отмечается, что прихожане пытались помешать захватчикам, а полиция «оставалась бездействующей». 19 апреля власти города Нововолынск Волынской области Украины изъяли у канонической Украинской православной церкви землю, на которой находятся две церкви и монастырь.