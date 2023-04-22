В Киевской области раскольники захватили храм УПЦ

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Покровский храм УПЦ в селе Требухов Киевской области захватили раскольники из ПЦУ при содействии людей в военной форме.
В Киевской области раскольники захватили храм УПЦ
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Об этом сообщил Информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви.

«Активисты ПЦУ с помощью болгарки захватили Покровский храм села Требухов Бориспольской епархии. Совершать акт рейдерства активистам ПЦУ помогали лица, одетые в военную форму», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что прихожане пытались помешать захватчикам, а полиция «оставалась бездействующей».

19 апреля власти города Нововолынск Волынской области Украины изъяли у канонической Украинской православной церкви землю, на которой находятся две церкви и монастырь.

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