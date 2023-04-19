Власти Нововолынска на западе Украины изъяли землю у храмов и монастыря УПЦ
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение местного горсовета.
Сообщается, что местные депутаты единогласно поддержали проект о запрете деятельности УПЦ в Нововолынской общине.
Своим решением депутаты отобрали земельные участки у Свято-Вознесенской религиозной общины, Свято-Успенского мужского монастыря и церкви Святого великомученика и целителя Пантелеймона.
Ранее раскольники Православной церкви Украины захватили храм канонической УПЦ в Житомирской области.