Власти Нововолынска на западе Украины изъяли землю у храмов и монастыря УПЦ

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Власти города Нововолынск Волынской области Украины изъяли у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) землю, на которой находятся две церкви и монастырь.
Власти Нововолынска на западе Украины изъяли землю у храмов и монастыря УПЦ
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение местного горсовета.

Сообщается, что местные депутаты единогласно поддержали проект о запрете деятельности УПЦ в Нововолынской общине.

Своим решением депутаты отобрали земельные участки у Свято-Вознесенской религиозной общины, Свято-Успенского мужского монастыря и церкви Святого великомученика и целителя Пантелеймона.

Ранее раскольники Православной церкви Украины захватили храм канонической УПЦ в Житомирской области.

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