Власти Нововолынска на западе Украины изъяли землю у храмов и монастыря УПЦ

Власти города Нововолынск Волынской области Украины изъяли у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) землю, на которой находятся две церкви и монастырь.

РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение местного горсовета. Сообщается, что местные депутаты единогласно поддержали проект о запрете деятельности УПЦ в Нововолынской общине. Своим решением депутаты отобрали земельные участки у Свято-Вознесенской религиозной общины, Свято-Успенского мужского монастыря и церкви Святого великомученика и целителя Пантелеймона. Ранее раскольники Православной церкви Украины захватили храм канонической УПЦ в Житомирской области.