Раскольники ПЦУ захватили храм УПЦ в Житомирской области

Короткая ссылка
Раскольники Православной церкви Украины захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Житомирской области.
Раскольники ПЦУ захватили храм УПЦ в Житомирской области
  • AP

Об этом информирует Союз православных журналистов со ссылкой на источник в Житомирской епархии.

«Активисты ПЦУ с шестой попытки захватили Александро-Невский храм УПЦ в селе Царевка Житомирской области», — заявили в союзе.

В сообщении говорится, что раскольники при участии старосты села и местных депутатов срезали замки с храма, после этого захватили святыню.

Ранее каноническая Украинская православная церковь заявила о попытке захвата собора в Каменце-Подольском в Хмельницкой области.

8 апреля сообщалось, что толпа захватила Свято-Михайловский кафедральный собор канонической УПЦ в Шепетовке Хмельницкой области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить