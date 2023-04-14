Раскольники ПЦУ захватили храм УПЦ в Житомирской области

Раскольники Православной церкви Украины захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Житомирской области.

Об этом информирует Союз православных журналистов со ссылкой на источник в Житомирской епархии.

«Активисты ПЦУ с шестой попытки захватили Александро-Невский храм УПЦ в селе Царевка Житомирской области», — заявили в союзе.

В сообщении говорится, что раскольники при участии старосты села и местных депутатов срезали замки с храма, после этого захватили святыню.

Ранее каноническая Украинская православная церковь заявила о попытке захвата собора в Каменце-Подольском в Хмельницкой области.

8 апреля сообщалось, что толпа захватила Свято-Михайловский кафедральный собор канонической УПЦ в Шепетовке Хмельницкой области.