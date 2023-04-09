Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) заявила о попытке захвата собора в Каменце-Подольском в Хмельницкой области.

Об этом сообщается на сайте УПЦ.

«Сегодня, 9 апреля, происходит попытка силового захвата кафедрального собора святого Александра Невского в Каменце-Подольском», — говорится в тексте сообщения.

Как заявили очевидцы, в полиции не реагируют на попытки вызова сотрудников правоохранительных органов на место инцидента.

При этом верующим, защищающим храм, пытаются вручить повестки, заявили в УПЦ.

8 апреля сообщалось, что толпа захватила Свято-Михайловский кафедральный собор канонической УПЦ в Шепетовке Хмельницкой области.