УПЦ заявила о попытке захвата собора в Каменце-Подольском в Хмельницкой области

Короткая ссылка
Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) заявила о попытке захвата собора в Каменце-Подольском в Хмельницкой области.
УПЦ заявила о попытке захвата собора в Каменце-Подольском в Хмельницкой области
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте УПЦ.

«Сегодня, 9 апреля, происходит попытка силового захвата кафедрального собора святого Александра Невского в Каменце-Подольском», — говорится в тексте сообщения.

Как заявили очевидцы, в полиции не реагируют на попытки вызова сотрудников правоохранительных органов на место инцидента.

При этом верующим, защищающим храм, пытаются вручить повестки, заявили в УПЦ.

8 апреля сообщалось, что толпа захватила Свято-Михайловский кафедральный собор канонической УПЦ в Шепетовке Хмельницкой области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить