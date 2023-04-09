УПЦ заявила о попытке захвата собора в Каменце-Подольском в Хмельницкой области
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте УПЦ.
«Сегодня, 9 апреля, происходит попытка силового захвата кафедрального собора святого Александра Невского в Каменце-Подольском», — говорится в тексте сообщения.
Как заявили очевидцы, в полиции не реагируют на попытки вызова сотрудников правоохранительных органов на место инцидента.
При этом верующим, защищающим храм, пытаются вручить повестки, заявили в УПЦ.
8 апреля сообщалось, что толпа захватила Свято-Михайловский кафедральный собор канонической УПЦ в Шепетовке Хмельницкой области.