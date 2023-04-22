УПЦ: в Киевской области раскольники после захвата храма надругались над Библией

Раскольники из ПЦУ после захвата Покровского храма, который принадлежит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Требухове (Киевская область) надругались над Библией и сняли это на видео.

Об этом сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ.

«22 апреля 2023 года группировки агрессивных сторонников ПЦУ после захвата Покровского храма села Требухов Киевской области совершили кощунственные действия над Библией и другой церковной литературой», — сказано в сообщении.

В церкви заявили, что раскольники вынесли из храма Священное Писание и другую церковную литературу, назвали эти книги мусором и загрузили их в машину.

«Свои действия злоумышленники фотографировали и записывали на видео», — отметили в УПЦ.

22 апреля стало известно, что Покровский храм УПЦ в селе Требухов Киевской области захватили раскольники из ПЦУ при содействии людей в военной форме.