УПЦ: в Киевской области раскольники после захвата храма надругались над Библией
- Gettyimages.ru
- © Sergey Sokolov
Об этом сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ.
«22 апреля 2023 года группировки агрессивных сторонников ПЦУ после захвата Покровского храма села Требухов Киевской области совершили кощунственные действия над Библией и другой церковной литературой», — сказано в сообщении.
В церкви заявили, что раскольники вынесли из храма Священное Писание и другую церковную литературу, назвали эти книги мусором и загрузили их в машину.
«Свои действия злоумышленники фотографировали и записывали на видео», — отметили в УПЦ.
22 апреля стало известно, что Покровский храм УПЦ в селе Требухов Киевской области захватили раскольники из ПЦУ при содействии людей в военной форме.