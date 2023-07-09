СПЖ: рейдеры ПЦУ после захвата храма забрали дом священника и выгнали его семью на улицу

Верующие канонической УПЦ более двух месяцев вынуждены молиться на улице после захвата Покровского храма в селе Требухов под Киевом раскольниками из ПЦУ.

Об этом заявили в Союзе православных журналистов (СПЖ).

«В Требухове Броварского района верующие УПЦ более двух месяцев молятся на улице после того, как рейдеры ПЦУ захватили Покровский храм», — сказано в сообщении.

Уточняется, что 22 апреля активисты ПЦУ с помощью болгарки захватили Покровский храм села Требухов Бориспольской епархии.

В этом им помогали лица, одетые в военную форму.

30 июня издание «Страна» сообщило, что Соломенский районный суд Киева продлил домашний арест наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу на два месяца.