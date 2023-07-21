Замглавы МИД Вершинин: ООН не должна осуждать удары по местам подготовки терактов в Одессе

Замглавы МИД Российской Федерации Сергей Вершинин выразил мнение, что ООН не должна осуждать российские удары по объектам в Одессе, где готовились теракты против России.

Его слова приводит ТАСС.

Вершинин напомнил, что ранее было распространено заявление от имени Генсека ООН Антониу Гутерреша касательно «ударов возмездия» по Одессе.

Он отметил, что в заявлении строго осуждались удары и утверждалось, что это якобы наносит вред продовольственной безопасности.

«Но мне кажется, что удары по объектам, которые фактически готовили террористические акты, — это не то, что должно быть достойно осуждения», — сказал замминистра.

Ранее в Минобороны России заявили, что российский ВМФ нанёс очередной удар по объектам на Украине, где готовились теракты против Российской Федерации.

Также Минобороны сообщало об ударах возмездия 18 июля — были поражены объекты, на которых готовились террористические акты против России с применением безэкипажных катеров, а также место их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы.