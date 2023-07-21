В Минобороны России заявили, что российский ВМФ нанёс очередной удар по объектам на Украине, где готовились теракты против России.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

«Сегодня ночью Вооружённые силы Российской Федерации нанесли очередной удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением ударных беспилотных летательных аппаратов», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что цель удара достигнута и все назначенные объекты поражены.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские военные высокоточным оружием поразили цеха производства и места хранения безэкипажных катеров в Одесской области.