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ВС России нанесли ракетный удар по местам производства катеров-дронов в районе Одессы

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Российские военные нанесли ракетный удар по местам производства и подготовки катеров-дронов в районе Одессы.
ВС России нанесли ракетный удар по местам производства катеров-дронов в районе Одессы
  • РИА Новости

Об этом пишет Министерство обороны России.

В ведомстве заявили, что ВС России нанесли групповой удар по объектам, где готовились террористические акты против России с применением безэкипажных катеров, и по местам их изготовления в районе Одессы.

Уточняется, что на поражённых объектах находились иностранные наёмники.

Ранее в министерстве сообщили, что ВС России поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников в Черниговской области.

Кроме того, группировка ВС России «Центр» 22 июля отразила семь атак ВСУ на Краснолиманском направлении.

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