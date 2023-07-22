Минобороны: ВС России поразили расположение иностранных наёмников в Черниговской области

ВС России поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников в Черниговской области.

Об этом заявили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что российские вооружённые силы поразили 94 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 117 районах.

«В населённом пункте Гончаровское Черниговской области поражён пункт временной дислокации подразделения иностранных наёмников», — сказано в сводке министерства.

В Минобороны также заявили, что российские войска уничтожили более 280 украинских военнослужащих на Донецком направлении.