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Минобороны: ВС России поразили расположение иностранных наёмников в Черниговской области

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ВС России поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников в Черниговской области.
Минобороны: ВС России поразили расположение иностранных наёмников в Черниговской области
  • РИА Новости

Об этом заявили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что российские вооружённые силы поразили 94 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 117 районах.

«В населённом пункте Гончаровское Черниговской области поражён пункт временной дислокации подразделения иностранных наёмников», — сказано в сводке министерства.

В Минобороны также заявили, что российские войска уничтожили более 280 украинских военнослужащих на Донецком направлении.

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