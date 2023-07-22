ВС России уничтожили более 280 украинских военнослужащих на Донецком направлении

В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили более 280 украинских военнослужащих на Донецком направлении.

«На Донецком направлении... отражены 14 атак противника... В ходе боёв за сутки уничтожено более 280 украинских военнослужащих», — говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, российскими военными были уничтожены три боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также три гаубицы Д-30.

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили склад авиатоплива на авиабазе Канатово ВСУ.