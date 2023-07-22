Узнать больше

ВС России уничтожили более 280 украинских военнослужащих на Донецком направлении

Короткая ссылка
В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили более 280 украинских военнослужащих на Донецком направлении.
ВС России уничтожили более 280 украинских военнослужащих на Донецком направлении
  • РИА Новости

«На Донецком направлении... отражены 14 атак противника... В ходе боёв за сутки уничтожено более 280 украинских военнослужащих», — говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, российскими военными были уничтожены три боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также три гаубицы Д-30.

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили склад авиатоплива на авиабазе Канатово ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить