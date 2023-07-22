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Минобороны: ВС России отразили семь атак ВСУ на Краснолиманском направлении

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Группировка ВС России «Центр» отразила семь атак ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом заявили в Министерстве обороны России.
Минобороны: ВС России отразили семь атак ВСУ на Краснолиманском направлении
  • РИА Новости

«Отражены семь атак противника в районах населённых пунктов Кармазиновка, Кременная, Нововодяное и Червоная Диброва Луганской Народной Республики», — сказано в сводке ведомства.

Таким образом, потери ВСУ за сутки на данном направлении составили до 170 украинских военнослужащих.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска уничтожили место расположения украинских военных и иностранных наёмников в гостинице у судостроительного завода в Николаеве.

21 июля расчёты РСЗО БМ-21 «Град» Центрального военного округа призвали ВСУ сложить оружие и сдаться в плен с помощью агитационных снарядов на Краснолиманском направлении.

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