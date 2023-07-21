ВС России сбросили на Краснолиманском направлении листовки с призывом ВСУ к сдаче
Об этом информирует ТАСС.
Отмечается, что в данных боеприпасах вместо поражающих элементов и взрывчатого вещества загружены рулоны с листовками.
«В каждой такой листовке содержится призыв к военнослужащим ВСУ о добровольном сложении оружия и сдаче их в плен», — говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что после разрыва снаряда листовки разбрасываются на площади более 1 кв. км.
Ранее сообщалось, что ВС России ведут наступательные бои под Кременной.
Также поступала информация, что ВС России пресекли деятельность украинской ДРГ в Харьковской области.