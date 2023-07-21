ВС России сбросили на Краснолиманском направлении листовки с призывом ВСУ к сдаче

Расчёты РСЗО БМ-21 «Град» Центрального военного округа призвали ВСУ сложить оружие и сдаться в плен с помощью агитационных снарядов на Краснолиманском направлении.

Об этом информирует ТАСС.

Отмечается, что в данных боеприпасах вместо поражающих элементов и взрывчатого вещества загружены рулоны с листовками.

«В каждой такой листовке содержится призыв к военнослужащим ВСУ о добровольном сложении оружия и сдаче их в плен», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что после разрыва снаряда листовки разбрасываются на площади более 1 кв. км.

Ранее сообщалось, что ВС России ведут наступательные бои под Кременной.

Также поступала информация, что ВС России пресекли деятельность украинской ДРГ в Харьковской области.