Сальдо заявил, что ВСУ на правобережье Херсонской области оказались в тупиковой ситуации

Вооружённые силы Украины на правобережье Херсонской области оказались в тупиковой ситуации, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Об этом Сальдо сказал в беседе с ТАСС.

По словам Сальдо, тупиковая ситуация для ВСУ сложилась в связи с тем, что переброска мелких групп на левый берег Днепра не заканчивается успехом для украинской армии.

«А попытаться перебросить крупные силы он (противник. — RT) обоснованно боится», — объяснил он.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили пять лодок и более 30 военных ВСУ при попытке форсировать Днепр в Херсонской области.