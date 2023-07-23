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Сальдо заявил, что ВСУ на правобережье Херсонской области оказались в тупиковой ситуации

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Вооружённые силы Украины на правобережье Херсонской области оказались в тупиковой ситуации, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
Сальдо заявил, что ВСУ на правобережье Херсонской области оказались в тупиковой ситуации
  • AP

Об этом Сальдо сказал в беседе с ТАСС.

По словам Сальдо, тупиковая ситуация для ВСУ сложилась в связи с тем, что переброска мелких групп на левый берег Днепра не заканчивается успехом для украинской армии.

«А попытаться перебросить крупные силы он (противник. — RT) обоснованно боится», — объяснил он.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили пять лодок и более 30 военных ВСУ при попытке форсировать Днепр в Херсонской области.

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