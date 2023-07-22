Узнать больше

ТАСС: ВСУ потеряли пять лодок и более 30 военных при двух попытках форсировать Днепр

Короткая ссылка
Российские военные уничтожили пять лодок и более 30 военных ВСУ при попытке форсировать Днепр в Херсонской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
ТАСС: ВСУ потеряли пять лодок и более 30 военных при двух попытках форсировать Днепр
  • РИА Новости

Отмечается, что соединения группировки войск «Днепр» пресекли попытку ВФУ форсирования реки Днепр в районе Кизомыса. В результате огневого поражения уничтожены три лодки и 15 боевиков ВСУ.

Кроме того, на Херсонском направлении ВС России пресекли попытку ВФУ форсирования реки Днепр в районе населённого пункта Антоновка, в результате чего уничтожены две лодки и 19 боевиков ВСУ.

В МО России заявили об отражении девяти атак ВСУ на Донецком направлении.

Начальник пресс-центра группировки сил «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что артиллерия группировки сил «Запад» остановила контратаку противника в районе Масютовки и Петропавловки на Двуреченском направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить