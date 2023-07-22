ТАСС: ВСУ потеряли пять лодок и более 30 военных при двух попытках форсировать Днепр
- РИА Новости
Отмечается, что соединения группировки войск «Днепр» пресекли попытку ВФУ форсирования реки Днепр в районе Кизомыса. В результате огневого поражения уничтожены три лодки и 15 боевиков ВСУ.
Кроме того, на Херсонском направлении ВС России пресекли попытку ВФУ форсирования реки Днепр в районе населённого пункта Антоновка, в результате чего уничтожены две лодки и 19 боевиков ВСУ.
В МО России заявили об отражении девяти атак ВСУ на Донецком направлении.
Начальник пресс-центра группировки сил «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что артиллерия группировки сил «Запад» остановила контратаку противника в районе Масютовки и Петропавловки на Двуреченском направлении.