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Глава Минобороны Украины Резников заявил, что ВСУ продолжат атаковать Крымский мост

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Министр обороны Украины Алексей Резников пригрозил продолжить наносить удары по Крымскому мосту.
Глава Минобороны Украины Резников заявил, что ВСУ продолжат атаковать Крымский мост
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

Министр перечислил объекты, которые украинская армия атаковала в Крыму, и назвал их и Крымский мост «законными целями».

Резников ответил на вопрос журналиста о том, является ли целью Киева выведение из строя моста навсегда.

 «Это нормальная тактика — разрушить логистические линии вашего врага, чтобы лишить возможности получить больше боеприпасов, получить больше топлива, получить больше еды и так далее», — рассказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крымский мост является целью для ВСУ, которая должна быть нейтрализована.

После этого в Минобороны заявили, что российские войска нанесли удар высокоточным оружием по объектам, где осуществлялась подготовка терактов против России с применением морских дронов, а также местам их изготовления в районе Одессы.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал это ответом на теракт на Крымском мосту.

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