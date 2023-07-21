Зеленский назвал Крымский мост целью, которая должна быть нейтрализована
- AP
Зеленский заявил, что Крымский мост является целью.
«Каждая цель, которая несёт войну, а не мир, должна быть нейтрализована», — цитирует его РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страны Запада закрывали и будут закрывать глаза на любые преступления киевского режима.
17 июля НАК сообщил об осуществлении террористической атаки на Крымский мост.
По объекту ударили ночью двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.