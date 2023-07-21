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Зеленский назвал Крымский мост целью, которая должна быть нейтрализована

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Украинский президент Владимир Зеленский назвал Крымский мост целью, которая должна быть нейтрализована.
Зеленский назвал Крымский мост целью, которая должна быть нейтрализована
  • AP

Зеленский заявил, что Крымский мост является целью.

«Каждая цель, которая несёт войну, а не мир, должна быть нейтрализована», — цитирует его РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страны Запада закрывали и будут закрывать глаза на любые преступления киевского режима.

17 июля НАК сообщил об осуществлении террористической атаки на Крымский мост.

По объекту ударили ночью двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.

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