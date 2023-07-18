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Минобороны: ночью нанесён удар по объектам в районе Одессы, где готовились теракты

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Российские войска ночью нанесли удар высокоточным оружием по объектам, где осуществлялась подготовка терактов против России с применением морских дронов, а также местам их изготовления в районе Одессы.
Минобороны: ночью нанесён удар по объектам в районе Одессы, где готовились теракты
  • РИА Новости

Об этом сообщило Минобороны России.

Отмечается, что групповой удар был нанесён высокоточным оружием морского базирования в ответ на террористическую атаку Киева в отношении Крымского моста.

В том числе был нанесён удар по месту изготовления безэкипажных катеров на судоремонтном заводе в районе Одессы.

В ночь на 17 июля Крымский мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. Погибли два человека, пострадал ребёнок.

Российский президент Владимир Путин заявлял, что Россия ответит на теракт Киева в отношении Крымского моста.

По его словам, Министерство обороны готовит соответствующие предложения.

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