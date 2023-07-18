Минобороны: ночью нанесён удар по объектам в районе Одессы, где готовились теракты
- РИА Новости
Об этом сообщило Минобороны России.
Отмечается, что групповой удар был нанесён высокоточным оружием морского базирования в ответ на террористическую атаку Киева в отношении Крымского моста.
В том числе был нанесён удар по месту изготовления безэкипажных катеров на судоремонтном заводе в районе Одессы.
В ночь на 17 июля Крымский мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. Погибли два человека, пострадал ребёнок.
Российский президент Владимир Путин заявлял, что Россия ответит на теракт Киева в отношении Крымского моста.
По его словам, Министерство обороны готовит соответствующие предложения.