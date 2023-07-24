Пострадавшую при взрыве на Крымском мосту девочку выписали из больницы
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«Девочку выписали из Российской детской клинической больницы после необходимого лечения», — приводит РИА Новости его слова.
Кузнецов добавил, что состояние пациентки удовлетворительное, в стационарной медицинской помощи она не нуждается.
В ночь на 17 июля Крымский мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата.
Погибли мужчина и женщина, их ребёнок пострадал.
Позднее в Минздраве рассказали, что пострадавшую девочку доставили в Москву на лечение.