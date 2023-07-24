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Пострадавшую при взрыве на Крымском мосту девочку выписали из больницы

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Состояние пострадавшей при теракте на Крымском мосту девочки оценивается как удовлетворительное, её выписали из больницы. Об этом заявил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.
Пострадавшую при взрыве на Крымском мосту девочку выписали из больницы
  • Gettyimages.ru
  • © RunPhoto

«Девочку выписали из Российской детской клинической больницы после необходимого лечения», — приводит РИА Новости его слова.

Кузнецов добавил, что состояние пациентки удовлетворительное, в стационарной медицинской помощи она не нуждается.

В ночь на 17 июля Крымский мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата.

Погибли мужчина и женщина, их ребёнок пострадал.

Позднее в Минздраве рассказали, что пострадавшую девочку доставили в Москву на лечение.

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