«Отработали чётко и слаженно»: Минобороны РФ сообщило об отражении атаки 28 БПЛА на Крым

Киевский режим в ночь на 18 июля попытался осуществить террористическую атаку на объекты на территории Крыма с использованием 28 БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, атака была пресечена — 17 беспилотников было уничтожено средствами ПВО, 11 БПЛА подавлено средствами РЭБ. В результате пресечённой террористической атаки пострадавших и разрушений нет, подчеркнули в МО РФ. Глава Крыма Сергей Аксёнов, в свою очередь, выразил благодарность российским военнослужащим, отметив, что те «отработали чётко и слаженно».

В ночь на 18 июля киевский режим предпринял очередную атаку на Крым, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 28 беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 17 украинских БПЛА было уничтожено средствами ПВО, ещё 11 беспилотников было подавлено средствами РЭБ. Не достигнув цели, они потерпели крушение.

«В результате пресечённой террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — заявили в МО РФ.

Глава Крыма Сергей Аксёнов также отметил, что в результате атаки никто не пострадал, и выразил благодарность российским военнослужащим: «Отработали чётко и слаженно».

Атака беспилотников на Крымский мост

Накануне ночью два беспилотных надводных аппарата Украины атаковали автомобильную часть Крымского моста, в результате повредив одну из секций транспортного перехода. Атака стала причиной временной остановки автомобильного и железнодорожного движения по транспортному переходу.

В момент взрыва по мосту ехал автомобиль, в котором находилась семья из Новооскольского городского округа. Погибли Алексей и Наталья Кулик. Их 14-летняя дочь Ангелина получила ранения средней тяжести, в настоящее время её жизни ничто не угрожает.

Следственный комитет России по факту происшествия возбудил уголовное дело о теракте. Также устанавливаются причастные к организации теракта из числа украинских спецслужб и вооружённых формирований.

Владимир Путин поручил силовым ведомствам «детально разобраться» в произошедшем. Глава государства также ожидает «конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегически важного транспортного объекта», учитывая, что это уже второй теракт на Крымском мосту. Кроме того, президент поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшей девочке.

«Произошедшее — это очередной террористический акт киевского режима. Это преступление — бессмысленное с военной точки зрения, не имеющее никакого значения, поскольку Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок, и жестокое, поскольку пострадали, погибли ни в чём не повинные гражданские лица. Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения», — заявил Путин.

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Позднее глава крымского парламента Владимир Константинов предложил нанести удар по мостам через Днепр, по которым снабжается украинская группировка войск. При этом, по его словам, этими действиями ограничиваться не стоит.

«Думаю, речь должна идти не только о Днепре, но и о Киеве. Нужно иметь в виду, что коммуникации, поставки вооружений начинаются не в Одессе и не на мостах через Днепр. Кто знает Украину, кто жил в этой стране, знает, что всё начинается с Киева. Значит, нужно его лишить способности к управлению армией. Поэтому вся украинская инфраструктура должна быть нашей законной целью», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, в ходе совещания с президентом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что опоры Крымского моста в нормальном состоянии. По его словам, железнодорожная часть моста уже работает в штатном режиме. Также в обычном режиме действует паромная переправа для пассажиров и организованных перевозок на автобусе и для грузового транспорта.

Он также отметил, что восстановление двустороннего движения автотранспорта по одной стороне Крымского моста планируется к 15 сентября, а движение по второй стороне — к 1 ноября.

При этом в ночь на 18 июля было восстановлено движение в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань — Керчь.

«Разработана временная схема организации дорожного движения по мосту. Перед тем как принять решение о возможности открытия движения, пролёт дополнительно испытали», — пояснил Хуснуллин, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий ЧП.