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В ГД назвали слова Резникова о Крымском мосту признанием в террористической деятельности

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Полина Полетаева
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал в беседе с RT заявление министра обороны Украины Алексея Резникова, который пригрозил продолжить наносить удары по Крымскому мосту.
В ГД назвали слова Резникова о Крымском мосту признанием в террористической деятельности
  • РИА Новости

«Это признание в террористической деятельности и конкретная угроза, которую мы не можем не учитывать. Американцы публично заявляют, что они против того, что Украина наносит удары по территории России, но Украина наносит», — отметил парламентарий.

Депутат заявил о важности применения превентивных ударов по местам сборки, хранения и доставки того оружия, которым наносятся удары по России.

«На мой взгляд (действия и заявления Украины. — RT) можно соотнести только с одним — с тем, чтобы переключить внимание с неудавшегося «контрнаступления» на определённые действия. Мол, видите, какая активность ВСУ. Это также попытка оправдать те колоссальные затраты, которые несёт Запад в поставках оружия и финансировании этого конфликта», — заключил собеседник RT.

Ранее Резников пригрозил продолжить наносить удары по Крымскому мосту.

21 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крымский мост является целью для ВСУ, которая должна быть нейтрализована.

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