В ГД назвали слова Резникова о Крымском мосту признанием в террористической деятельности
- РИА Новости
«Это признание в террористической деятельности и конкретная угроза, которую мы не можем не учитывать. Американцы публично заявляют, что они против того, что Украина наносит удары по территории России, но Украина наносит», — отметил парламентарий.
Депутат заявил о важности применения превентивных ударов по местам сборки, хранения и доставки того оружия, которым наносятся удары по России.
«На мой взгляд (действия и заявления Украины. — RT) можно соотнести только с одним — с тем, чтобы переключить внимание с неудавшегося «контрнаступления» на определённые действия. Мол, видите, какая активность ВСУ. Это также попытка оправдать те колоссальные затраты, которые несёт Запад в поставках оружия и финансировании этого конфликта», — заключил собеседник RT.
Ранее Резников пригрозил продолжить наносить удары по Крымскому мосту.
21 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крымский мост является целью для ВСУ, которая должна быть нейтрализована.