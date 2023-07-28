«Это была американская технология»: журналист Херш раскрыл роль Белого дома в атаках на Крымский мост

Администрация президента США Джо Байдена сыграла решающую роль в обеих атаках на Крымский мост, заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на американского чиновника. По словам неназванного собеседника Херша, при ударах по объекту применялись американские технологии, а Соединённые Штаты не задумывались о возможной ответной реакции на атаки Киева. Эксперты, в свою очередь, считают, что представленная Хершем информация выглядит весьма убедительной, поскольку киевский режим не обладает технологиями и ресурсами для осуществления подобных терактов. Кроме того, политологи указывают, что Вашингтон своей риторикой активно подталкивает Украину к ударам по территории РФ.

Администрация президента США Джо Байдена сыграла решающую роль в обеих атаках на Крымский мост, говорится в статье американского журналиста и лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, в которой он ссылается на чиновника из Соединённых Штатов.

«В обеих атаках ключевую роль сыграла администрация Байдена», — утверждает Херш.

Он также приводит слова своего источника, сообщившего, что при ударах по Крымскому мосту применялись американские технологии.

«Разумеется, это была наша технология, — признал собеседник Херша. — Беспилотник управлялся дистанционно и был наполовину погружён в воду подобно торпеде».

В ответ на вопрос журналиста о том, анализировалась ли перед атакой на мост «возможность ответных действий», чиновник заявил, что американские власти «так далеко не загадывают».

«Согласно нашей национальной стратегии, Зеленский может делать всё, что ему угодно. Какого-то взрослого надзора нет», — пояснил он.

Чиновник также добавил, что сейчас, когда украинское контрнаступление «захлебнулось», у Зеленского не остаётся иного плана, «кроме как держаться».

«Он словно сирота, этакий бедный беспризорник в штанишках, и у нас нет реального представления о том, что на уме у Зеленского и его команды. Власти Украины самые коррумпированные и самые недалёкие в мире за исключением, разве что, нигерийских, а поддержка Зеленского со стороны Байдена может быть обусловлена только тем, что Зеленскому о нём известно, а не одной лишь его заботой о сыне Байдена», — привёл Херш слова своего собеседника.

Американский журналист также указал, что Россия отреагировала на «второе нападение на мост» тем, что вышла из зерновой сделки, которая, по его словам, позволяла Киеву вывозить в Европу нелегальные товары, в том числе наркотики, а также нефть из РФ.

В России прокомментировали информацию, обнародованную Хершем. Как подчеркнул глава комитета парламента Крыма Юрий Гемпель, эти данные имеют «определённое основание под собой». По его словам, президент Украины Владимир Зеленский является марионеткой США и выполняет все команды из-за океана.

«Это ещё раз подчёркивает то, что с нами ведёт войну США руками неонацистов Украины. Это не просто война, а я считаю, что это международный терроризм, — отметил собеседник RT. — На подобные выпады нужно отвечать зеркально. Не быть жестокими, но предельно жёсткими».

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выступил с утверждением, что США демонстрируют свою причастность к преступлениям Киева, покрывая его в ситуации с подрывом Крымского моста.

«Опьянённые американской поддержкой украинские террористы могут пойти на новые злодеяния. Однако, вне всяких сомнений, засевший на Украине режим получит по заслугам», — уверен глава российской дипмиссии.

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский

AP

© Ukrainian Presidential Press Office

В свою очередь, комментируя реакцию западных стран относительно июльского теракта на Крымском мосту, в Кремле отметили, что Вашингтон и Брюссель готовы закрывать глаза на любые атаки киевского режима по территории РФ.

«Они в данном случае не гнушаются никаким молчанием. Это не новость, это было и раньше. Так будет и дальше, мы это прекрасно понимаем», — заметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее в Госдепе заявили о непричастности к атаке на Крымский мост, но и не осудили удар по нему.

Напомним, в ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками, погибли два человека. В результате была повреждена его автомобильная часть, двустороннее движение на этом участке планируют восстановить осенью. Первый теракт на этом объекте произошёл рано утром 8 октября прошлого года, его организатором ФСБ назвала Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. По делу задержаны восемь фигурантов.

«Прямая индульгенция»

При этом в Киеве пообещали продолжить атаки по Крымскому мосту.

Так, 21 июля президент Украины назвал этот объект целью, которая «должна быть нейтрализована».

Слова Зеленского оценил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, заявив в своём Telegram, что глава киевского режима таким образом признал ответственность за государственный терроризм.

«По сути, Зеленский получает от своих хозяев прямую индульгенцию и средства на убийства мирных жителей. В том числе — террористическими методами, кассетными боеприпасами и снарядами с урановыми наконечниками. Что завтра — грязная бомба, провокация на ЗАЭС с вполне предсказуемыми последствиями? И просчитывает ли такие риски Белый дом?», — задался вопросом политик.

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Позднее, 25 июля, глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил в интервью CNN, что ВСУ продолжат наносить удары по Крымскому мосту, и назвал его «законной целью». Отвечая на вопрос журналиста о том, является ли задачей Киева окончательно вывести мост из строя, Резников сказал, что это якобы «нормальная тактика — разрушить логистические линии» врага, чтобы лишить его возможности получать больше боеприпасов, топлива, еды «и так далее».

Угрозы со стороны киевских властей прокомментировали в МИД РФ.

«США, Британия вместе с ЕС будут это оплачивать», — написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Американские провокации

С точки зрения аналитиков, представленная Хершем информация выглядит крайне убедительно, поскольку у Киева нет ни технологий, ни ресурсов для осуществления подобных террористических актов.

«Украина пока массово не производит беспилотные суда. Да и системы их наведения — американские: спутниковая — GPS и корректировка по самолётам радиолокационной разведки, которые постоянно барражируют недалеко от Крыма», — заявил в комментарии RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

Он также отметил, что для обхода российской защиты во время атаки Киев воспользовался беспилотниками со специфическими характеристиками.

«Такие технологии есть у американцев. БПЛА притапливается, поверхностное излучение становится минимальным. Не секрет, что российский ВМФ, который там находится, контролирует всю поверхность Чёрного моря. Но если судно идёт в притопленном состоянии, то радиолокационной станции его обнаружить очень сложно», — констатировал аналитик.

В свою очередь, эксперт РИСИ Сергей Ермаков в беседе с RT отметил, что США, скорее всего, не только помогали планировать и осуществлять теракты на Крымском мосту, но и подталкивали Киев к таким шагам своей риторикой.

«Речь идёт о политическом и дипломатическом покровительстве, фактическом поощрении таких ударов. Запад в лице Вашингтона, и прежде всего администрации Байдена, прямо заявлял, что не желает ввязываться в конфликт, поэтому демонстративно требовал от Киева не наносить ударов по российской территории. При этом допускалась оговорка, что Крым они не считают территорией РФ. Соответственно, таким образом США провоцировали Киев на то, чтобы атаковать в том числе и Крымский мост, а также другие цели на территории полуострова», — говорит Ермаков.

Крымский мост

РИА Новости

© Дмитрий Макеев

По его словам, безрассудная политика Белого дома способствует и тому, чтобы киевский режим пересёк и другие красные линии, причём не только на территории полуострова.

«Тем самым Вашингтон рискует довести напряжение до точки, когда фактически Соединённые Штаты будут напрямую втянуты в конфликт. Об этом, по сути, косвенно и предупреждает Херш», — резюмировал Ермаков.